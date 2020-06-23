В Беларуси повышаются денежные нормы расходов на государственное обеспечение детей-сирот

Соответствующее решение Совета Министров закрепили постановлением. На 20 % вырастет денежная компенсация расходов на питание в день для детей-сирот, обучающихся на дневной форме профессионально-технического, среднего специального и высшего образования. На 10 % - на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, покупку учебных принадлежностей, предметов личной гигиены и личные расходы. На 5 % - денежные выплаты по возмещению расходов, связанных с содержанием детей-сирот: сюда входит плата за пользование квартирным телефоном и бытовыми услугами.



