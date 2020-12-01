В Беларуси повышаются трудовые пенсии и выплаты по возрасту

В Беларуси сегодня выросли трудовые пенсии. Указ президента предусматривает их повышение в среднем более чем на 5 %. Изменятся также выплаты по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Так, например, средний размер пенсии по возрасту составит за декабрь почти 500 рублей. Суммы у каждого будут разные, поскольку итоговая цифра зависит от стажа и зарплаты, а также надбавок.