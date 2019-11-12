ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси появилось мобильное приложение для врачей

В Беларуси появилось мобильное приложение для врачей

В Беларуси разработали мобильное приложение для врачей Lekar Pro. В нем медики найдут материалы по стандартам диагностики и лечению заболеваний, разработанные Минздравом. Мобильное приложение работает на платформах Android и IOS.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS

Есть чем поделиться? Пишите сюда - https://t.me/atnnews_bot

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все