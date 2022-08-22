В Беларуси появился первый экипаж-пятитысячник

Хозяйский подход и соблюдение технологий помогают хлеборобам Беларуси выходить на новые рекорды. В стране сегодня появился первый экипаж-пятитысячник - передовики работают на полях Минской области. А на севере страны Оршанский и Витебский районы преодолели стотысячный намолот. Вес общего каравая уже превысил 6 миллионов 700 тысяч тонн. Задача получить максимум с каждого гектара - не медлить и качественно собрать хлеб.