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В Беларуси появился первый экипаж-пятитысячник

Хозяйский подход и соблюдение технологий помогают хлеборобам Беларуси выходить на новые рекорды. В стране сегодня появился первый экипаж-пятитысячник - передовики работают на полях Минской области. А на севере страны Оршанский и Витебский районы преодолели стотысячный намолот. Вес общего каравая уже превысил 6 миллионов 700 тысяч тонн. Задача получить максимум с каждого гектара - не медлить и качественно собрать хлеб.

Репортаж с полей подготовила Марина Романовская (подробности в видео).

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