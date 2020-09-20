3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Беларуси появился первый винтовой жилой дом
С десяток архитекторов и конструкторов работали над проектом
Так пришли к решению, что дом будет монолитным, чтобы обеспечить его внутренние простор и высоту. Поработали над 3D-моделью будущего уникального творения. Но настоящий интерес вызвал сам процесс строительства. Кстати, за строительство взялся не кто иной, как лидер на рынке быстро возводимого жилья - Могилевский ДСК. Ежегодно с его конвейеров сходит целый городской квартал. Но дело ранее имел только с панельным домостроением.
17 этажей из 85 квартир. Безбарьерная среда - с порога, который не иначе, как парадной теперь и не назовешь. Просторные площадки на этажах и квартиры-студии свободной планировки. Раздолье для фантазии самих жильцов. Колонны, окна в пол. А главное - угол искать не нужно. А еще - теплые стены в 500 мм толщиной, не требующие дополнительного утепления. Полы со стяжкой. Трендовые окна.
Не удивителен и интерес среди покупателей к такому дому
Юрий Семашко теперь тоже владелец одной из квартир. Сам из Белыничей. Вот вернулся на малую родину за покупкой. Несколько детских садов, огромная школа с бассейном и спортивными площадками, торговые центры. В двух шагах - больница. Теперь у молодого района появился еще и свой бренд.
Винтовой дом открыл новые горизонты строителям
И в Могилевгражданпроекте, где когда-то спроектировали и СК "Олимпиец", и новый корпус БРУ, уже готовы удивить очередными креативными творениями. Несколько десятков уже не только в разработке. А еще дорожные развязки, современные жилые застройки. Новые детский сад и школа дополнят в скором времени инфраструктуру Бобруйска. Таких масштабов в строительстве еще не было.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов