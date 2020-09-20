В Беларуси появился первый винтовой жилой дом





С десяток архитекторов и конструкторов работали над проектом

Так пришли к решению, что дом будет монолитным, чтобы обеспечить его внутренние простор и высоту. Поработали над 3D-моделью будущего уникального творения. Но настоящий интерес вызвал сам процесс строительства. Кстати, за строительство взялся не кто иной, как лидер на рынке быстро возводимого жилья - Могилевский ДСК. Ежегодно с его конвейеров сходит целый городской квартал. Но дело ранее имел только с панельным домостроением.

17 этажей из 85 квартир. Безбарьерная среда - с порога, который не иначе, как парадной теперь и не назовешь. Просторные площадки на этажах и квартиры-студии свободной планировки. Раздолье для фантазии самих жильцов. Колонны, окна в пол. А главное - угол искать не нужно. А еще - теплые стены в 500 мм толщиной, не требующие дополнительного утепления. Полы со стяжкой. Трендовые окна.





Не удивителен и интерес среди покупателей к такому дому

Юрий Семашко теперь тоже владелец одной из квартир. Сам из Белыничей. Вот вернулся на малую родину за покупкой. Несколько детских садов, огромная школа с бассейном и спортивными площадками, торговые центры. В двух шагах - больница. Теперь у молодого района появился еще и свой бренд.





Винтовой дом открыл новые горизонты строителям