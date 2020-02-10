В Беларуси появится больше охраняемых болот

Из более чем 860 тысяч гектаров естественных торфяников лишь две трети имеют особый статус. Закон, который обозначит границы и гидрологические буферные зоны, вступит в силу декабре. Это еще один шаг на пути реализации обязательств по Парижскому соглашению. По нему наша страна должна сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 35 процентов к 2030 году. И здесь учитывается площадь болот.



