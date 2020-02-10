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В Беларуси появится больше охраняемых болот

Из более чем 860 тысяч гектаров естественных торфяников лишь две трети имеют особый статус. Закон, который обозначит границы и гидрологические буферные зоны, вступит в силу декабре. Это еще один шаг на пути реализации обязательств по Парижскому соглашению. По нему наша страна должна сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 35 процентов к 2030 году. И здесь учитывается площадь болот.

Неэффективно используемые осушенные территории вновь станут болотами

Вернут болота там, где после мелиорации территории используются неэффективно или вовсе заброшены. Кроме того, на прилегающих к заболоченным заказникам территориях установят особые правила ведения сельского хозяйства. Например, запретят вспахивать торфяники. Чтобы не нарушать экосистему, такие территории оставят под многолетние травы.