В Беларуси появится День партизан и подпольщиков

День партизан и подпольщиков появится в Беларуси. В стране, где в годы Великой Отечественной с врагом на оккупированной территории сражались несколько сот тысяч человек, учредить памятную дату - священный долг. День выберут сами белорусы. Есть несколько вариантов. Все основаны на реальных исторических событиях. Подробности - у Елены Бормотовой.

"Партизаны Беларуси" - совместный проект Национального архива страны и издательского дома "Беларусь сегодня". На протяжении нескольких лет в единую базу собирались сведения о тех, кто сражался с нацизмом на оккупированной территории. Более 250 тысяч архивных документов, среди которых наградные листы, доступны каждому. Любой человек на портале может найти данные на родного человека. В планах - увеличить число до 450 тысяч документов. Ведь в лесах Беларуси в годы войны, в тылу немецкой группировки сражался фактически целый фронт.

Здесь вооруженные силы немецкие, их пособники, они никогда не могли чувствовать себя спокойно, потому что в любой момент могли быть атакованы, подвергнуты нападению. И был психологический фактор, угроза, что могут быть нападения на гарнизоны. Ведь партизаны даже брали ряд районных центров. Святослав Кулинок, завотделом Национального архива Беларуси, кандидат исторических наук

На территории, которую оккупировали нацисты и на которой считали себя хозяевами, партизаны ликвидировали фактически треть группы армий "Центр" - 500 тысяч человек. Уничтожили тысячу танков, сотни самолетов, пустили под откос тысячи эшелонов. Это их вклад в Победу.

Беларусь страной-партизанкой называют весьма справедливо и аргументировано. В годы Великой Отечественной войны в Беларуси было порядка 400 тысяч партизан и подпольщиков. Как ни в одной другой стране мира. Первый партизанский отряд был создан уже 22 июня 1941 года. А после освобождения Беларуси, в июле 44-го в Минске прошел первый партизанский парад. Поэтому и сегодня у нас практически в каждом городе страны есть партизанская улица или проспект.

Появится еще и отдельный памятный день. Сегодня участники молодежного форума "Беларусь помнит!", который прошел в Палате представителей, поддержали инициативу об его утверждении.

Простые люди поддержали нас, собрано порядка 4 тысяч подписей. Среди подписантов те, кто выдвигает такую идею и, к сожалению, недавно ушедшие из жизни два последних Героя Советского Союза. Они поддержали инициативу. Я думаю, мы должны отдать дань уважения этим людям и всему белорусскому народу. Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси