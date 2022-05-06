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В Беларуси появится День партизан и подпольщиков
День партизан и подпольщиков появится в Беларуси. В стране, где в годы Великой Отечественной с врагом на оккупированной территории сражались несколько сот тысяч человек, учредить памятную дату - священный долг. День выберут сами белорусы. Есть несколько вариантов. Все основаны на реальных исторических событиях. Подробности - у Елены Бормотовой.
"Партизаны Беларуси" - совместный проект Национального архива страны и издательского дома "Беларусь сегодня". На протяжении нескольких лет в единую базу собирались сведения о тех, кто сражался с нацизмом на оккупированной территории. Более 250 тысяч архивных документов, среди которых наградные листы, доступны каждому. Любой человек на портале может найти данные на родного человека. В планах - увеличить число до 450 тысяч документов. Ведь в лесах Беларуси в годы войны, в тылу немецкой группировки сражался фактически целый фронт.
Здесь вооруженные силы немецкие, их пособники, они никогда не могли чувствовать себя спокойно, потому что в любой момент могли быть атакованы, подвергнуты нападению. И был психологический фактор, угроза, что могут быть нападения на гарнизоны. Ведь партизаны даже брали ряд районных центров.
На территории, которую оккупировали нацисты и на которой считали себя хозяевами, партизаны ликвидировали фактически треть группы армий "Центр" - 500 тысяч человек. Уничтожили тысячу танков, сотни самолетов, пустили под откос тысячи эшелонов. Это их вклад в Победу.
Беларусь страной-партизанкой называют весьма справедливо и аргументировано. В годы Великой Отечественной войны в Беларуси было порядка 400 тысяч партизан и подпольщиков. Как ни в одной другой стране мира. Первый партизанский отряд был создан уже 22 июня 1941 года. А после освобождения Беларуси, в июле 44-го в Минске прошел первый партизанский парад. Поэтому и сегодня у нас практически в каждом городе страны есть партизанская улица или проспект.
Появится еще и отдельный памятный день. Сегодня участники молодежного форума "Беларусь помнит!", который прошел в Палате представителей, поддержали инициативу об его утверждении.
Простые люди поддержали нас, собрано порядка 4 тысяч подписей. Среди подписантов те, кто выдвигает такую идею и, к сожалению, недавно ушедшие из жизни два последних Героя Советского Союза. Они поддержали инициативу. Я думаю, мы должны отдать дань уважения этим людям и всему белорусскому народу.
Есть несколько вариантов памятного дня. 16 июля - день партизанского парада, 5 сентября, когда был основан Белорусский штаб партизанского движения, 22 июня - создание первого партизанского отряда или 17 января, когда партизаны освободили первый райцентр.Дату выберем вместе.