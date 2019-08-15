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В Беларуси появится международная бизнес-премия

Лауреатами "Лидера года" теперь будут становиться и зарубежные компании, которые работают в нашей стране. Конкурс пройдет в пятый раз в декабре, сейчас экспертный совет - в его составе более 20 человек - обсуждает критерии выбора победителей. Уже известно, что обратят внимание не только на финансовые показатели предприятий, но еще и на эффективность менеджмента, а также качество продуктов и услуг.

Среди конкурсантов промышленные гиганты, малый и средний бизнес и даже индивидуальные предприниматели.

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