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В Беларуси появится новый китайский автомобильный бренд Jetour
Новый автобренд из Китая появится в Беларуси. В нашу страну начнут импортировать китайские автомобили Jetour.
Ожидается, что первая модель поступит на белорусский рынок уже в марте. Цены в Китае на эти авто стартуют от 13,5 тыс. долларов, стоимость при реализации на территории Беларуси пока неизвестна.
В нашу страну кроссоверы будут поставлять не напрямую из Китая, а с завода в Казахстане.
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