В Беларуси появится реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении

Нормы документа направлены на обеспечение безопасности автомобильных перевозок, создание условий для добросовестной конкуренции, повышение качества оказываемых услуг и дальнейшее совершенствование правоотношений в сфере автомобильных перевозок пассажиров.

В реестр будут включаться сведения о перевозчиках, транспортных средствах (автобусах, легковых автомобилях, автомобилях-такси), водителях, диспетчерах перевозок в нерегулярном сообщении, диспетчерах такси. Включение в реестр сведений с 1 августа по 31 октября 2024 года будет осуществляться без взимания государственной пошлины.