3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Беларуси появится реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении
Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 января подписал указ №32 "Об автомобильных перевозках пассажиров", сообщили в пресс-службе главы государства.
Нормы документа направлены на обеспечение безопасности автомобильных перевозок, создание условий для добросовестной конкуренции, повышение качества оказываемых услуг и дальнейшее совершенствование правоотношений в сфере автомобильных перевозок пассажиров.
Указом предусматривается создание государственного информационного ресурса "Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении". Оператором и владельцем реестра определяется Транспортная инспекция.
В реестр будут включаться сведения о перевозчиках, транспортных средствах (автобусах, легковых автомобилях, автомобилях-такси), водителях, диспетчерах перевозок в нерегулярном сообщении, диспетчерах такси. Включение в реестр сведений с 1 августа по 31 октября 2024 года будет осуществляться без взимания государственной пошлины.
Для иностранных диспетчеров устанавливается обязанность создания на территории Беларуси юридического лица.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ