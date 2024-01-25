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В Беларуси появится реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении

В Беларуси появится реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 января подписал указ №32 "Об автомобильных перевозках пассажиров", сообщили в пресс-службе главы государства.

Нормы документа направлены на обеспечение безопасности автомобильных перевозок, создание условий для добросовестной конкуренции, повышение качества оказываемых услуг и дальнейшее совершенствование правоотношений в сфере автомобильных перевозок пассажиров.

Указом предусматривается создание государственного информационного ресурса "Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении". Оператором и владельцем реестра определяется Транспортная инспекция.

В реестр будут включаться сведения о перевозчиках, транспортных средствах (автобусах, легковых автомобилях, автомобилях-такси), водителях, диспетчерах перевозок в нерегулярном сообщении, диспетчерах такси. Включение в реестр сведений с 1 августа по 31 октября 2024 года будет осуществляться без взимания государственной пошлины.

Для иностранных диспетчеров устанавливается обязанность создания на территории Беларуси юридического лица.

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