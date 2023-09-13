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В Беларуси появится республиканская интерактивная карта музеев учреждений образования

В Беларуси появится республиканская интерактивная карта музеев учреждений образования

В Беларуси создадут республиканскую интерактивную карту музеев учреждений образования, сообщает БЕЛТА.

"В новом учебном году значительное внимание уделяется использованию потенциала музейной педагогики в воспитании подрастающего поколения. В данный момент мы работаем над созданием республиканской интерактивной карты музеев учреждений образования. На ней будет представлена информация обо всех музеях, которые действуют в учреждениях образования страны, в том числе описание экспозиций и наиболее значимых музейных предметов, спектр проводимых музейно-образовательных программ, дополненный фотографиями и видеороликами", - рассказала Елена Онуфрович.

Также продолжается реализация совместного музейного проекта Республиканского центра экологии краеведения и Национального исторического музея. "В рамках проекта в филиале исторического музея на площадке "Гостиная Владислава Голубка" с мая ежемесячно организуются сменные выставки экспозиций музеев учреждений образования страны разных профилей. Проект продлится до конца года. Актуальная информация о проведении выставок размещается на сайте нашего центра", - проинформировала руководитель.

В новом учебном году также пройдет панорама педагогического опыта "Музеи учреждений образования: эффективные практики гражданско-патриотического воспитания" и традиционный семинар руководителей музеев "Музейная педагогіка ў дзейнасці: культурна-патрыятычнае выхаванне і развіццё нацыянальнай самасвядомасці навучэнца".

Фото: БЕЛТА

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