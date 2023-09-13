В Беларуси появится республиканская интерактивная карта музеев учреждений образования

"В новом учебном году значительное внимание уделяется использованию потенциала музейной педагогики в воспитании подрастающего поколения. В данный момент мы работаем над созданием республиканской интерактивной карты музеев учреждений образования. На ней будет представлена информация обо всех музеях, которые действуют в учреждениях образования страны, в том числе описание экспозиций и наиболее значимых музейных предметов, спектр проводимых музейно-образовательных программ, дополненный фотографиями и видеороликами", - рассказала Елена Онуфрович.