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В Беларуси появится стоп-лист иностранных поставщиков туруслуг
В Беларуси появится стоп-лист иностранных поставщиков туруслуг. Общество защиты прав потребителей в сфере туризма, Республиканский союз туриндустрии и Белорусская ассоциация страховщиков начали переговорный процесс по созданию такого ограничительного списка. По задумке, на стоп-лист не будет распространяться страховой полис до момента, пока не будут исправлены все выявленные нарушения.
Кого включать в данный перечень, решит профессиональное сообщество, разумеется, на основе объективных и проверенных фактов. Разговор продолжим с одним из участников этой инициативы - председатель правления Республиканского союза туриндустрии Филипп Гулыйна связи (видео).
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