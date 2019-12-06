В Беларуси появится стоп-лист иностранных поставщиков туруслуг. Общество защиты прав потребителей в сфере туризма, Республиканский союз туриндустрии и Белорусская ассоциация страховщиков начали переговорный процесс по созданию такого ограничительного списка. По задумке, на стоп-лист не будет распространяться страховой полис до момента, пока не будут исправлены все выявленные нарушения.



Кого включать в данный перечень, решит профессиональное сообщество, разумеется, на основе объективных и проверенных фактов. Разговор продолжим с одним из участников этой инициативы - председатель правления Республиканского союза туриндустрии Филипп Гулыйна связи (видео).



