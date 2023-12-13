В Беларуси появится своя вакцина от гриппа

Белорусские ученые планируют в 2024 году завершить разработку отечественной вакцины от гриппа. Об этом рассказал директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Андрей Гончаров, сообщает БЕЛТА.

"Сейчас идет разработка белорусской инактивированной вакцины против гриппа. Она четырехвалентная, будет содержать два штамма гриппа А и два штамма гриппа В. В отличие от большинства препаратов, которые сейчас применяются, вирус будем выращивать не на куриных эмбрионах, а на культурах клеток. Это уберет одно из основных противопоказаний для вакцинации - аллергию к белку яиц альбумину", - рассказал Андрей Гончаров.

По его словам, лабораторная разработка будет завершена в следующем году. Затем специалисты приступят к адаптации и промышленному производству совместно с ОАО "Белвитунифарм".

Также в Институте биофизики и клеточной инженерии НАН создается универсальная платформа для разработки самых разных вакцин на основе аденовирусов. Кроме того, здесь планируют получать антигены вирусов в растительных системах. "Пока такая работа находится на стадии эксперимента. Но, надеюсь, получим неплохие результаты. У такого метода есть ряд преимуществ по сравнению с традиционным", - добавил Андрей Гончаров.

Ученые разрабатывают и препараты против гриппа, блокирующиие процесс вхождения вируса в клетку.