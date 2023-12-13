3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларуси появится своя вакцина от гриппа
Белорусские ученые планируют в 2024 году завершить разработку отечественной вакцины от гриппа. Об этом рассказал директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Андрей Гончаров, сообщает БЕЛТА.
"Сейчас идет разработка белорусской инактивированной вакцины против гриппа. Она четырехвалентная, будет содержать два штамма гриппа А и два штамма гриппа В. В отличие от большинства препаратов, которые сейчас применяются, вирус будем выращивать не на куриных эмбрионах, а на культурах клеток. Это уберет одно из основных противопоказаний для вакцинации - аллергию к белку яиц альбумину", - рассказал Андрей Гончаров.
По его словам, лабораторная разработка будет завершена в следующем году. Затем специалисты приступят к адаптации и промышленному производству совместно с ОАО "Белвитунифарм".
Также в Институте биофизики и клеточной инженерии НАН создается универсальная платформа для разработки самых разных вакцин на основе аденовирусов. Кроме того, здесь планируют получать антигены вирусов в растительных системах. "Пока такая работа находится на стадии эксперимента. Но, надеюсь, получим неплохие результаты. У такого метода есть ряд преимуществ по сравнению с традиционным", - добавил Андрей Гончаров.
Ученые разрабатывают и препараты против гриппа, блокирующиие процесс вхождения вируса в клетку.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов