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В Беларуси появится центр гибридной кардиохирургии

В Беларуси началось строительство уникального центра гибридной кардиохирургии. Комплекс, где будет сосредоточено самое современное мировое оборудование. Оно позволит проводить одновременно две операции одному пациенту. Врачи смогут совмещать два подхода: хирургический и внутрисосудистый. Тем самым достигается больший результат с меньшей травмой для пациента. Такие вмешательства в нашей стране уже проводят, но пока в старых операционных. Новый комплекс позволит освоить новые уникальные вмешательства. В проект будет вложено более 97 миллионов рублей. По планам центр гибридной кардиохирургии начнет работу в 2024 году.

В 2019 году провели 53 трансплантации сердца

Кстати, в прошлом году в центре кардиологии выполнили рекордное количество трансплантаций сердца - 53 операции. Одна из них комплекс: сердце/легкие. 16 трансплантаций провели иностранным пациентам.

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