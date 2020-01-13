В Беларуси появится центр гибридной кардиохирургии

В Беларуси началось строительство уникального центра гибридной кардиохирургии. Комплекс, где будет сосредоточено самое современное мировое оборудование. Оно позволит проводить одновременно две операции одному пациенту. Врачи смогут совмещать два подхода: хирургический и внутрисосудистый. Тем самым достигается больший результат с меньшей травмой для пациента. Такие вмешательства в нашей стране уже проводят, но пока в старых операционных. Новый комплекс позволит освоить новые уникальные вмешательства. В проект будет вложено более 97 миллионов рублей. По планам центр гибридной кардиохирургии начнет работу в 2024 году.



