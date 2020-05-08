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В Беларуси появится возможность каждому сделать экспресс-тесты на антитела к COVID-19
По регионам - снижение заболеваемости ОРИ
На сегодняшний день перепрофилированный коечный фонд занят менее, чем на половину. По словам Владимира Караника, ситуация находится под контролем. По ряду регионов (в том числе и Витебскому) идет снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями и уменьшается количество пневмоний. Уже проводится работа по заключительной дезинфекции тех больниц, которые были перепрофилированы для оказания медпомощи. Сейчас их возвращают к привычному режиму.
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