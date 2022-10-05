В Беларуси появляются новые виды туризма

В работе у Национального агентства по туризму новые направления для путешествий, чтобы в первую очередь заинтересовать гостей, въехавших по безвизу из Европы. Пока же самый большой турпоток из России. Самые востребованные локации для отдыха - санатории и усадьбы. Но на рынке все чаще появляются и новинки - например, промышленный или событийный туризм. Все для того, чтобы гости оставались в нашей стране подольше.