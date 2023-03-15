В Беларуси появятся "деревни будущего"

Министерство экономики разработало проект концепции государственной политики регионального развития Беларуси. В чем суть этой концепции и какой будет белорусская "деревня будущего" в эфире ток-шоу "Экономическая среда" рассказала замминистра экономики Татьяна Бранцевич.

Когда начали разрабатывать эту концепцию,понимали, что сначала нужно все регионы как-то систематизировать, пояснила замминистра. Когда систематизировали, поняли, что есть столица, областные города, регионы с населением свыше 80 тыс. человек, а также промышленные, аграрно-промышленные и аграрные регионы. В отдельную группу вошли пять рекреационных регионов типа Мядельского района, где промышленные предприятия в принципе нельзя строить - для них будет своя история развития.

Далее, рассказала Татьяна Бранцевич, более глубоко проанализировали то, что в каждом из этих регионов можно сделать, чтобы в них стало не только комфортно жить, но и повысить их инвестиционную привлекательность.

Суть экономического блока концепции состоит в преференциях, которые дает государство. И чем менее развит регион экономически, тем больше там преференций. То есть это дифференциация инвестиционного вычета, бюджетных трансфертов. Вот это все прописано в концепции. Более интенсивно развивается регион, больше у него потенциал на сегодняшний день - там меньше льгот. В небольших регионах, где есть проблемы и с кадровым потенциалом, и с промышленным производством, естественно, льгот больше. Входя в такой регион у инвестора будут, вероятно, определенные опасения, но он будет понимать, что они компенсируются государственной поддержкой. Это одна история.

"Вторая история, с который мы подходили к этой концепции, это комфортное проживание, - продолжила замминистра. - Все знают, что у нас в стране есть минимальные социальные стандарты. Они на сегодняшний день направлены на здравоохранение, образование, транспортное обеспечение, регламентируют систему ЖКХ. Все жители нашей страны должны получить вот этот минимальный уровень социальных стандартов".

А к чему должны стремиться белорусы? Специалисты Министерства экономики совместно с экспертами из "БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА", представителями местных госорганов изучили много зарубежных практик - и европейских, и российских - и выработали систему стандартов комфортного проживания.

"Это то, к чему нужно стремиться, - сказала Татьяна Бранцевич. - И вот этот пилотный проект мы назвали "Деревня будущего", он вошел в концепцию. Сейчас это порядка 25 населенных пунктов (по несколько в каждом регионе), где данные стандарты комфортного проживания будут реализовываться. Когда мы их отработаем, наработаем практику, мы будем готовы это распространить на всю страну".

При этом замминистра отметила, что в ведомстве прекрасно понимают, что есть населенные пункты, где живет тысяча человек, есть те, где живут 100 человек, а есть такие, в которых проживают 10 человек. Но при этом доступность комфортного проживания должна быть для всех.