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В Беларуси появятся камеры видеофиксации проезда на красный сигнал светофора

В Беларуси появятся камеры видеофиксации проезда на красный сигнал светофора

Камеры будут фиксировать пересечение стоп-линии. Их установят на перекрестках, где происходит много аварий и ДТП.

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