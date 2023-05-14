В Беларуси празднуют День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь

Сегодня в Беларуси отмечают День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна. С праздником соотечественников поздравил Президент.

"В этих символах воплощается память поколений, отражаются национальное самосознание и непростой исторический путь народа, связываются воедино прошлое, настоящее и будущее белорусского государства. Наши поистине народные флаг, герб и гимн понятны и правдивы, хранят в себе житейскую мудрость, укрепляют духовные силы, вдохновляют на новые свершения. Стремление к миру, преданность родной земле и готовность созидать во имя будущих поколений помогали белорусам во все времена оставаться верными себе и своим принципам. Уверен, эти качества позволят нам не только выстоять перед лицом сегодняшних вызовов, но и приумножить достижения суверенного периода", - говорится в поздравлении.

Последние изменения в изображении герба произошли в 2021 году. Контур страны стал золотым вместо зеленого, изменились формы колосьев, клевера и льна. Сменили цвет материки на земном шаре - они стали темно-оранжевыми вместо синих. Сам шар немного развернулся, теперь на нем видна та часть Европы, в которой расположена Беларусь. А в 2002-м были утверждены текст и музыкальная редакция государственного гимна.

Государственный праздник трех государственных символов



В этом году Беларусь впервые отмечает сразу день трех государственных символов. До недавнего времени во второе воскресенье мая чествовали только герб и флаг. Предложение сделать его праздником и гимна в марте на ежегодном Послании озвучил глава государства.