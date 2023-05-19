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В Беларуси празднуют День пионерии

Неугасаемый дух и сплоченность. Сегодня в Беларуси празднуют День пионерии. По традиции эстафету поколений у Курганы Славы принимают школьники из всех регионов Минской области. Впервые красно-зеленый галстук на шею повязали 85 мальчишкам и девчонкам. Ребята дали обещание любить свою Родину, быть добрым, честным и справедливым.

Ветераны пионерского движения напомнили ребятам историю организации и рассказали о своих насыщенных днях. Здесь же прошел марш-парад лучших военно-патриотических клубов Минской области.

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