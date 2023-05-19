Неугасаемый дух и сплоченность. Сегодня в Беларуси празднуют День пионерии. По традиции эстафету поколений у Курганы Славы принимают школьники из всех регионов Минской области. Впервые красно-зеленый галстук на шею повязали 85 мальчишкам и девчонкам. Ребята дали обещание любить свою Родину, быть добрым, честным и справедливым.