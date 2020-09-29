ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси предлагают создать единый реестр пустующих и ветхих домов

Это упростит процедуру приобретения такой винтажной недвижимости. Информация из реестра будет доступна безвозмездно в интернете. Сегодня отсутствие такого общего списка, отмечают эксперты, не позволяет оперативно получить объективную информацию о количестве пустующих и ветхих домов. Оператором нового реестра предлагается сделать Национальное кадастровое агентство. На правовом форуме Беларуси можно внести предложения по этой теме, сейчас идет общественное обсуждение соответствующего проекта указа.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все