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В Беларуси предлагают создать единый реестр пустующих и ветхих домов
Это упростит процедуру приобретения такой винтажной недвижимости. Информация из реестра будет доступна безвозмездно в интернете. Сегодня отсутствие такого общего списка, отмечают эксперты, не позволяет оперативно получить объективную информацию о количестве пустующих и ветхих домов. Оператором нового реестра предлагается сделать Национальное кадастровое агентство. На правовом форуме Беларуси можно внести предложения по этой теме, сейчас идет общественное обсуждение соответствующего проекта указа.
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