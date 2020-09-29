В Беларуси предлагают создать единый реестр пустующих и ветхих домов

Это упростит процедуру приобретения такой винтажной недвижимости. Информация из реестра будет доступна безвозмездно в интернете. Сегодня отсутствие такого общего списка, отмечают эксперты, не позволяет оперативно получить объективную информацию о количестве пустующих и ветхих домов. Оператором нового реестра предлагается сделать Национальное кадастровое агентство. На правовом форуме Беларуси можно внести предложения по этой теме, сейчас идет общественное обсуждение соответствующего проекта указа.