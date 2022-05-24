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В Беларуси предлагают упростить формирование цен на строительные работы для физлиц

Формирование цен на строительные работы для физлиц предлагают упростить. Минстройархитектуры вынесло на общественное обсуждение соответствующий проект постановления правительства. Цель разработки документа - повысить конкурентоспособность в этой сфере, а также привлечь в работу с населением квалифицированных участников стройотрасли, которые смогут своевременно выполнить свои обязательства и обеспечить необходимые показатели качества, надежности и безопасности зданий и сооружений.

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