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В Беларуси предлагаются новые подходы по налогообложению

Потенциальный эффект от нововведений, которые закрепят в Налоговом кодексе, от 100 до 200 миллионов рублей в год. Об этом заявил сегодня первый замминистра финансов Дмитрий Кийко.

В ведомстве прокомментировали проект изменений в документ. Его рассмотрят депутаты на осенней сессии парламента. Большая часть новаций касается самозанятых. Предлагается значительно расширить возможности для деятельности в такой форме. По заявительному принципу и без наемных сотрудников. В связи с этим меняются и условия для индивидуальных предпринимателей. С 2023 года для них останется возможность применения только общей системы налогообложения. Ожидается, что часть ИП переформатируются и станут самозанятыми, а кто-то продолжит работу в рамках микроорганизации. Разработчики хотят устранить нечестную конкуренцию, которая часто наблюдается между разными формами собственности. Как результат - правила работы станут более прозрачными.

Еще одно нововведение: предлагается взимать налог на недвижимость, начиная с первой квартиры в собственности. Размер ставки - 0,1%. По расчетам, средняя сумма налога по стандартной квартире в Минске составит около 50 рублей в год, в регионах - порядка 25. При этом сохранятся льготы для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и других незащищенных слоев населения.

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