В Беларуси предлагаются новые подходы по налогообложению

Потенциальный эффект от нововведений, которые закрепят в Налоговом кодексе, от 100 до 200 миллионов рублей в год. Об этом заявил сегодня первый замминистра финансов Дмитрий Кийко.

В ведомстве прокомментировали проект изменений в документ. Его рассмотрят депутаты на осенней сессии парламента. Большая часть новаций касается самозанятых. Предлагается значительно расширить возможности для деятельности в такой форме. По заявительному принципу и без наемных сотрудников. В связи с этим меняются и условия для индивидуальных предпринимателей. С 2023 года для них останется возможность применения только общей системы налогообложения. Ожидается, что часть ИП переформатируются и станут самозанятыми, а кто-то продолжит работу в рамках микроорганизации. Разработчики хотят устранить нечестную конкуренцию, которая часто наблюдается между разными формами собственности. Как результат - правила работы станут более прозрачными.