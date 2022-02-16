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В Беларуси предстоит серьезная корректировка норм по земельным отношениям
В Беларуси предстоит серьезная корректировка норм по земельным отношениям. Самые принципиальные предложения обсудили у Президента. Позиция Александра Лукашенко - придерживаться разумного и эволюционного развития.
Важно отвечать ожиданиям населения и реально решать его проблемы. Земли сельхозназначения, пашни и лесные участки должны остаться в собственности государства, и это зона ответственности Президента. Остальные земельные полномочия могут передать на уровень местных властей: от губернаторов до председателей сельских исполкомов.
Земельное законодательство в центре внимания Президента
Также предусматривается возможность дробления участков, чтобы у людей была возможность, например, построить дом на участке рядом с родителями. Ожидается более гибкий и вариативный подход к целевому использованию земли. Разрешат узаконить землю сверх выделенной нормы, если не задеты интересы другой стороны. Одна из задач - дебюрократизация и снятие административных барьеров там, где они чрезмерны. Вместе с тем никакой спекуляции на земле быть не должно.
В целом Президент корректировки поддержал, но поручил ряд из них доработать и внести изменения путем поправок в Земельный кодекс. Правительству необходимо в ближайшее время четко определить принципы работы, границы населенных пунктов и зоны ответственности.
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