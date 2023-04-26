В Беларуси прекращена работа крупного виртуального наркомаркета - изъято 164 кг наркотиков

Столичный наркоконтроль прекратил работу крупного виртуального наркомаркета, который снабжал психотропами всю страну. Изъято более 164 кг опасного дурмана - это самая крупная изъятая партия в истории минской милиции, сообщили в ведомстве.

По их информации, спецоперация была проведена в начале весны: в руки оперативников попала целая группа оптовых закладчиков. Сперва вышли на 24-летнего жителя Молодечно - на парня надели наручники, когда он забирал очередную крупную партию психотропов - всего 21 килограмм, предназначенных для мелких наркокурьеров и для поставки в Россию. Позже выяснится, что в преступный бизнес замешан и младший брат фигуранта.

Братья активно сотрудничали с милицией, вину оба признали и рассказали о других сооруженных тайниках в Минском и Гомельском регионах. При попытке вывести наркотик в Россию также был задержан 34-летний уроженец Брестской области, а после и его младший подельник.