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В Минске пресекли деятельность международной преступной группы, причастной к сексуальной эксплуатации детей
В Минске оперативники разоблачили работу детской порностудии. Она существовала с сентября 2017 по февраль 2021 года. Подозреваемые задержаны. Международная группировка занималась сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. Подельники снимали извращения на камеру и монтировали видео. Установлены порядка 20-ти пострадавших девочек в возрасте от 5-ти до 15-ти лет. Сообщается, что в некоторых случаях матери сами приводили своих детей на съемки. Детям обещали новые гаджеты, вещи или поход в кафе. По данным милиции, теневой бизнес организовал украинец, у которого есть вид на жительство в Беларуси. Мужчина женат и сам является отцом. Известно, что он открыл ИП на свою супругу и работал фотографом, в том числе сотрудничал с детскими модельными агентствами.
Злоумышленник состоял в закрытых группах для педофилов и обменивался с собеседниками снятыми интимными роликами
Некоторые ленты или снимки он продавал. Стоимость - от 200 до полутора тысяч долларов в зависимости от откровенности. Также фигуранты изготавливали порно по особым просьбам. При этом некоторые клиенты желали увидеть девочек в образе школьницы или Мальвины.
Как сообщает Следственный комитет, с начала года выявлено 244 преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, установлено 199 пострадавших детей. По уголовным делам проходят 127 подозреваемых в педофилии.
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