В Минске пресекли деятельность международной преступной группы, причастной к сексуальной эксплуатации детей

В Минске оперативники разоблачили работу детской порностудии. Она существовала с сентября 2017 по февраль 2021 года. Подозреваемые задержаны. Международная группировка занималась сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. Подельники снимали извращения на камеру и монтировали видео. Установлены порядка 20-ти пострадавших девочек в возрасте от 5-ти до 15-ти лет. Сообщается, что в некоторых случаях матери сами приводили своих детей на съемки. Детям обещали новые гаджеты, вещи или поход в кафе. По данным милиции, теневой бизнес организовал украинец, у которого есть вид на жительство в Беларуси. Мужчина женат и сам является отцом. Известно, что он открыл ИП на свою супругу и работал фотографом, в том числе сотрудничал с детскими модельными агентствами.

