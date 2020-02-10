В Беларуси примут дополнительные меры по социальной защите военнослужащих

Указ сегодня подписал Президент. Так, военнослужащие-срочники и резервисты подлежат обязательному государственному соцстрахованию. Это засчитают в страховой стаж, необходимый для определения права на трудовую пенсию. Предусмотрены дополнительные льготы для подготовки к поступлению в учебные заведения, а также преимущественное право выбора места работы при распределении. Кроме того, за членами семьи военнослужащего на весь период срочной военной службы сохраняется право пользования жилым помещением государственного жилфонда.