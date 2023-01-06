В Беларуси принят закон об изъятии имущества. Кого он коснется?

На Национальном правовом интернет-портале Беларуси опубликован закон "Об изъятии имущества",пишет БелТА.

Данный закон принят с учетом необходимости неотложного и эффективного реагирования на существующие угрозы национальным интересам Беларуси в режиме специальных ограничительных мер, руководствуясь основополагающими принципами международного права, включая принцип невмешательства во внутренние дела иностранного государства, предполагающий право любого государства самостоятельно определять политическую, экономическую, социальную и культурную систему. Документ направлен на обеспечение национальной безопасности Беларуси, ее экономической стабильности, защиту прав и законных интересов белорусских юридических, физических лиц, интересов общества и государства.

Как следует из документа, основанием для изъятия объектов права собственности является совершение в отношении Беларуси, ее юридических и (или) физических лиц недружественных действий. Решение о необходимости принятия ответной меры посредством изъятия объектов права собственности принимается Советом Министров. После принятия такого решения Государственный комитет по имуществу обращается в Экономический суд Минска с заявлением об изъятии объектов права собственности.

В законе указано, что изъятие объектов права собственности основывается на принципах объективности, пропорциональности (адекватности), прозрачности (публичности), соответствия цели, стратегической важности и эффективности.

Так, принцип объективности выражается в изъятии объектов права собственности исключительно в качестве ответной меры при совершении в отношении Беларуси, ее юридических, физических лиц недружественных действий.

К объектам права собственности отнесены вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, находящиеся на территории Беларуси и принадлежащие на праве собственности субъектам изъятия - иностранным государствам, совершающим недружественные действия, лицам из таких государств, а также аффилированным лицам.

Изъятые объекты поступают в собственность республики.

Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.