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В Беларуси принята редакция постановления о регулировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
БЕЛТАсо ссылкой на Национальный правовой интернет-порталсообщает о постановлении Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 28 декабря 2023 года № 36, в новой редакции которого излагается инструкция о порядке регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий.
Согласно инструкции, регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) представляет собой комплекс мероприятий по сокращению выбросов от их мобильных и (или) стационарных источников.
Выбросы регулируют юрлица и ИП, осуществляющие деятельность в населенных пунктах, в которых проводится мониторинг атмосферного воздуха, при эксплуатации: объектов воздействия на атмосферный воздух, которые отнесены к I и II категориям в соответствии с категориями объектов воздействия на атмосферный воздух и перечнями объектов воздействия на атмосферный воздух, относящихся к различным категориям, установленными в приложении к постановлению Совета Министров от 21 мая 2009 года № 664. Кроме того, могут эксплуатироваться мобильные источники выбросов (механических транспортных средств) в количестве 100 и более единиц, а также местные исполнительные и распорядительные органы в соответствии с мероприятиями на период НМУ для совокупности источников выбросов и объектов воздействия на атмосферный воздух населенных пунктов.
Инструкцией определен порядок объявления и отмены предупреждений о НМУ, разработки мероприятий на период НМУ и организации работ по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период НМУ.
В частности, установлено, что прогноз качества атмосферного воздуха производит Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды на основании прогнозов гидрометеорологических явлений и данных пунктов наблюдений мониторинга атмосферного воздуха. При прогнозировании для населенных пунктов учитывается специфика производств, климатических и физико-географических условий местности.
Белгидромет осуществляет объявление и отмену предупреждений о НМУ на основании схемы доведения предупреждений о НМУ для населенного пункта по установленной форме. Дополнительно все предупреждения о НМУ в целом по населенному пункту и их отмена публикуются на официальном сайте Белгидромета.
Постановление вступает в силу с 23 января 2024 года одновременно с Законом Республики Беларусь от 17 июля 2023 года № 295-З "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об охране атмосферного воздуха".
Фото: БЕЛТА
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