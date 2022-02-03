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Лукашенко подписал указ о мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ №29 "О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов". Об этом БелТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Документ принят для создания в 2022 году дополнительных условий для обновления подвижного состава белорусских международных грузоперевозчиков транспортными средствами высокого экологического класса.
Указом предусмотрено освобождение ввозимых в Беларусь новых (с момента выпуска которых прошло не более одного года) грузовых автомобилей экологического класса 6 от утилизационного сбора и налога на добавленную стоимость.
Такие преференции позволят отечественным перевозчикам приобрести технику, соответствующую высоким требованиям экологических стандартов, что необходимо для перевозок по территориям стран Европейского союза.
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