В Беларуси приступили к совместным занятиям с инструкторами ЧВК "Вагнер" подразделения механизированных бригад

Пока польская власть лихорадочно переосмысливает свои планы на "ўсходнія крэсы", в Беларуси на неделе приступили к совместным занятиям с инструкторами ЧВК "Вагнер" подразделения механизированных бригад.

В нашей армии идут тренировки по слаживанию отделений, взводов, рот с учетом опыта специалистов ЧВК. Основной упор на ведение боевых действий в современных условиях.



Сама по себе ЧВК "Вагнер" - это высочайшие профессионалы, имеющие на сегодня лучший опыт ведения боевых действий в мире. И то, что эти специалисты передают его белорусским военным, серьезный фактор как повышения боеспособности наших военных, так и сдерживания потенциальных агрессоров.



Это правильный, разумный и очень эффективный подход. Наш корреспондент Евгений Горин вернулся с совместных тренировок с "музыкантами", которые по своей загадочности, кажется, тоже сегодня на одном из первых мест.



На броне рядом с белорусскими парнями инструктор из ЧВК "Вагнер". Отличить "музыканта" можно не только по шеврону, но и панаме цвета хаки. А еще особом армейском юморе. На войне он помогает. Например, чебурашке на груди у самого сердца.



Среди инструкторов "Вагнера" только те, у кого имеется боевой опыт. Частной компании удалось найти ту золотую середину, когда за непродолжительный срок - около трех недель активной подготовки - удается передать самое необходимое для участия в реальных боях.



Данная тренировка - одна из сложнейших. Нужна выносливость. Физическая и психологическая. Атмосфера намеренно создается самая недоброжелательная. Самая агрессивная. По замыслу, мотострелковая колонна попадает в засаду. После этого спешивание и марш по лесу.



При движении по пересеченной местности бойцы двигаются максимально скрытно. Т.е. идет нога в ногу. Они рассредоточены и держатся в тени деревьев так, чтобы не было видно даже с воздуха.



За несколько часов предстоит пройти больше пяти километров. Дело даже не в изнуряющей жаре. Она - форс-мажор. Если, кажется, делать марш-бросок в тени лесной чащи, будет легче, это не так. Лес периодически труднопроходимый. Даже с болотом в качестве бонуса.



Еще одна составляющая тренировок с "музыкантами" - неожиданные вводные. Они заставляют не мыслить шаблонно. Иногда это спасает всех. А неприятель, оказывается, неприятно удивлен.



Сами ЧВКашники признаются, что они не супермены. Хорошие солдаты получаются из правильных тренировок, боя и реального желания победить противника.



За годы, через сито множества горячих точек, "оркестрантам" удалось собрать состав, чьи "концерты" действительно стали незабываемыми.



Поэтому они и являются предметом пристального интереса сильнейших армий мира. Для Беларуси это ценный опыт. Поэтому так и волнуются, мягко говоря, наши оппоненты.

Опыт, который имеет "Вагнер" и командиры, они с удовольствием передадут нашим Вооруженным Силам. Я имею в виду военный опыт, который они получили. Тот, который нам необходим. Это тактика, боевые действия. Успокаиваться нам не приходится. Вы видите заявления разных непосед, Дуды и Володи Зеленского о том, что они в покое Беларусь не оставят. Естественно, я как Главнокомандующий должен реагировать на подобные вещи. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Ситуации отрабатываются самые разные. И самое главное - ценнейший опыт, который обычно получают в бою, и платят за это огромную цену, белорусские военные приобретают с помощью бойцов ЧВК "Вагнер".



В командном пункте так же кипит работа. И также связка с экспертами из ЧВК.



Тактика, стратегия, управление на расстояние группами, артиллерией, использование беспилотников. Словом все, чем сегодня располагает военная наука с упором на практику. Есть что показать. Есть что перенять.



Птички, как их называют военные, это и всевидящее око, позволяющее наблюдать за театром военных действий и еще масса ноу-хау. О всех и не расскажешь. Да и лучше о них не знать нашему вероятному противнику.



Финальный этап сегодняшней тренировки - штурм опорного пункта. Это после марш-броска по лесистоболотистой местности. Вроде бы звучит банально - преодолеть самого себя. Но это просто верно. Где-то дашь слабину - подведешь товарищей. А в боевых условиях это чья-то смерть. Или смерть многих. Вагнеровцы показывают, какие сегодня уловки применит враг. Враг серьезный, хорошо оснащенный, самыми современными орудиями убийства - явными и скрытыми. А еще иногда откровенно беспринципный и подлый с одним желанием - победить любой ценой. Прошедшие такие мясорубки победителями делятся с белорусами опытом, что к чему. Это ценный вклад в боевой уровень белорусской армии.



Непростая была тренировка, но полезная. Полученные навыки будут передаваться и другим бойцам.



Много чего изучили, отработали тактические действия в парах. Более сплоченность проявили. Тактическую медицину провели очень много занятий. Опыт от них получали максимальный. Очень большие знания у них, и мы их получили. Военнослужащий механизированного подразделения



Вагнер сказал, что мы двигались в правильном направлении, что бойцы обучены. Они добавили боевого опыта, что как лучше делать. И провели правильное взаимодействие. Военнослужащий механизированного подразделения



Отрабатывали различные вводные. Их инструктор делал минные заграждения, растяжки. Солдаты это все обнаруживали. Либо они могли обезвредить, либо они обходили. И подразделения двигались. Точный маршрут был неизвестен, потому что везде встречались какие-либо уловки. Занятие для солдат было очень даже полезно, для командиров тоже хороший опыт получили. Думаю, с задачей поставленной они справились в полном объеме. Будем брать на вооружение. Военнослужащий механизированного подразделения

