В Беларуси приступили к третьему этапу испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Препарат опробуют на сотне добровольцев. Это люди, которые никогда не болели COVID-19, в возрасте от 18 до 60 лет. Пол не важен. Пока к испытаниям приступили в двух столичных поликлиниках. При необходимости подключатся еще шесть. Все они получили статус исследовательских центров. Чтобы определить клиническую эффективность вакцины, одна часть испытуемых получит плацебо (вещество без лечебных эффектов), второй введут оригинальный препарат. Беларусь стала первой страной, в которой начались исследования вакцины после ее регистрации в России.



Все подробности у Анастасии Бенедисюк. Это 14-я поликлиника Минска. Как и в любом учреждении здравоохранения, здесь работает масочный режим. Обслуживает центр 38 тысяч человек. 1 октября эта поликлиника одной из первых начала проводить клинические испытания российской вакцины. Заявки оставили сотни добровольцев. И, кстати, набор еще открыт.Захар Кулаковский - главный клинический исследователь. И это единственное, что останавливает замглавврача в участии испытаний "Спутника". По регламенту ни он, ни его семья не могут получить инъекцию от COVID-19. Двойное слепое тестирование предполагает полное неведение, как врача, так и пациента: так что же в итоге вкололи - реальную вакцину или плацебо?







После того, как вакцину достали из холодильника, ей дают немного постоять при комнатной температуре

И в течении 15-30 минут делают инъекцию. Что важно, каждая ампула закодирована и соответствует номеру пациента. Препарат вкалывают дважды - шифр исключает возможность введения человеку один раз вакцины, а другой плацебо. Выпустят кота из мешка лишь спустя 180 дней. Все это время за участником клинических испытаний будут наблюдать медики. Сам пациент должен вести дневник, а также пользоваться специальным мобильным приложением.





На поиск добровольцев для участия в тестировании отведен месяц, но, вероятно, нужную сотню подберут быстрее

Готовы 4 тысячи белорусов. Конкурс 40 человек на ампулу. Стоматология предполагает тесный контакт врача и пациента. Да, на входе в поликлинику измеряют температуру, но ведь не будешь у каждого требовать тест на COVID. Поэтому получить иммунитет от коронавируса - разумное желание. Татьяна Шевела не скрывает - прежде, чем стать участником испытаний, советовалась с коллегами кафедры инфекционных болезней БГМУ.





Немало врачей-добровольцев было и в России

Там к третьей фазе исследований приступили еще в августе, а за день до старта тестирования в Беларуси в Москве испытуемым начали вводить второй компонент вакцины. Напомним, в России в исследовании участвуют 40 тысяч человек. Результаты Центр имени Гамалеи опубликует в течение двух месяцев. Между тем итоги первых двух этапов подтверждают высокую эффективность и безопасность препарата. У всех добровольцев выработались антитела к COVID-19, при этом серьезных осложнений не было. Кстати, Татьяна Шевела решила вакцинироваться не одна - вместе с супругом. "Кастинг" прошли оба.Уже через час после инъекции испытуемого отпускают домой, а дальше - все по привычному графику. Андрей Медведев вернется на лед, он тренер по скоростному бегу на коньках.Что касается мест проведения клинических испытаний в Беларуси, выбраны 8 учреждений здравоохранения. 6 из них - в Минске. Все поликлиники прошли мониторинг и получили статус исследовательских центров.





Пока в поликлиниках тестируют по несколько человек в день