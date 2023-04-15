В Беларуси приводят в порядок дороги после зимы

Визитная карточка любой страны - это ее дороги. Ремонт в Беларуси обычно начинают сразу после зимы, учитывают и погоду. Уже приступили к обновлению автомагистралей, путепроводов, городских улиц. Где-то можно обойтись ямочным ремонтом, но есть участки трасс, которые требуют основательного подхода.

Так, на севере страны в этом году отремонтируют 260 километров дорог, в том числе 3 автомобильных моста и 1 переправу. Ольга Масловская продолжит.

Это первый светофор в истории агрогородка Свеча. Регулировка движения на переправе через реку - мера временная. Мост на реконструкции. Остановить транспортные потоки нельзя - трасса республиканского значения, связывает Минск и Витебск. Чтобы скорее завершить объект, работы ведутся даже в выходные.

12 человек работает, производится заливка и шлифовка бетона. Михаил Козлов, плотник мостостроительного управления № 5 ОАО "Мостострой"

Михаил Козлов восемь лет наводит мосты. Этот, говорит, не самый масштабный, но очень важный, поэтому строят на века. Обещают: конструкция прослужит не меньше ста лет. Прежнюю переправу демонтировали - она свой ресурс исчерпала. Возвели новые опоры, смонтировали пролеты. В работе применяются современные и надежные технологии.

Будет 4 полосы движения, для пешеходов предусмотрен тротуар, пешеходные дорожки. Виктор Прихожий, прораб филиала МСУ № 5 ОАО "Мостострой"

В работе - важная дорожная артерия Р46

На территории Витебской области 3 тысячи километров дорог республиканского значения. Половина требует ремонта. Как только сошел снег, строители приступили к масштабному обновлению трассы Лепель - Полоцк - граница Российской Федерации.





Дорога Р46 - часть международного транзитного маршрута в направлении Санкт-Петербурга. А еще самый короткий путь из белорусской столицы до Полоцка и Новополоцка, поэтому интенсивность движения транспорта здесь высокая.

А между тем дорога давно не соответствует современным требованиям. К ее реконструкции планировали приступить еще в 2017-м. Сейчас на объекте трудятся полторы сотни строителей.

Сейчас идет комплекс подготовительных работ: строим объездные пути, избавляем обочины от растительности, срезаем старый асфальт. Артур Клавович, первый замдиректора - главный инженер дорожно-строительного управления № 2 ОАО "ДСТ-1 г. Витебска"

По завершении реконструкции дорога будет соответствовать второй категории. Сейчас только третьей.

Работы сейчас ведутся на 30 км - от Сорочино до Полоцка. В работу включены практически все подразделения дорожно-строительного треста № 1 и Мостотреста. В этом году на этом участке мы планируем освоить порядка 80 млн рублей. Адам Коноплич, гендиректор РУП "Витебскавтодор"

После зимы латают и местные дороги. По ним в отдаленные деревни едут автолавки, почтальоны, скорые. Оршанским дорожникам проблем подкинул паводок: большая вода размыла два участка грунтовых дорог. Их уже восстановили. Сейчас ремонтируют ямы.

На данный период нами устранено 1874 м 2 ямочности. Одна бригада делала это вручную, а вторая с помощью техники "Тайфун". Алексей Сидоренко, главный инженер филиала Оршанское ДРСУ № 181 КУП "Витебскоблдорстрой"

Наводят лоск и города. В Витебске ямочным ремонтом дорожного полотна заняты три бригады. За день успевают уложить до 30 тонн асфальтобетонной смеси. К концу дня ровная проезжая часть украсит двор по проспекту Черняховского.