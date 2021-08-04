В Беларуси призвали мировое сообщество задуматься над происходящим с мигрантами

Шокирующие факты нечеловеческого отношения к людям, которые бежали от войны и пришли просить о помощи. Литовские чиновники при молчаливом одобрении Евросоюза отложили в сторону все возможные правовые акты и взяли на вооружение методы Третьего рейха. Это не фигура речи. Неугодных людей там травят собаками и убивают. Именно это стало результатом борьбы режима Науседы с миграционным кризисом.

Физическое и психологическое насилие в отношении беженцев разрешенона официальном уровне. Накануне литовские пограничники получили такие полномочия, т.е. могут обращаться к мигрантам в буквальном смысле как к скоту. Вот сегодня новоиспеченные каратели уже могут делать себе первую засечку на прикладе автомата или дубинки. Забитый ими до смерти гражданин Ирака, перебравшись через границу со стороны Литвы, умер на руках у белорусского пограничника. Кадры, которые сейчас покажем, не стоит смотреть впечатлительным людям и детям.

Избили. Бросили умирать. Свой последний путь из свободной и демократической Литвы в диктаторскую Беларусь он буквально прополз по земле. Инстинкт выживания подсказывал, что Беларусь - это его единственный шанс получить помощь. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Спасти избитого литовцами человека, приехавшего за счастьем из разрушенного Ирака, не удалось. Сегодня МИД Беларуси провел брифинг для иностранных дипломатов. Им рассказали, как литовская сторона обращается с беженцами.

Вот еще группа мигрантов. Обнаружена рядом. Им повезло спастись от гостеприимства "толерантных" литовских пограничников. Рваные раны от зубов служебных собак. Подозрения на переломы и пулевые ранения. Хотя бы живы. Но сам факт - в Литве по людям, бегущим от войны, стреляли на поражение. Стреляли в спину. Травили собаками.

От момента, когда литовские каратели стреляли в воздух, до пальбы на поражение прошло совсем немного времени. Эти люди учат нас демократии, учат не применять насилие и борьбе за права человека. Вот эти семьи с Ближнего Востока - дети, женщины, избитые литовскими дубинками, получившие порцию литовским электрошокером. Насколько человечно такое отношение к беженцам, к людям?

Когда мигрантов начали убивать, можно сделать вывод: рацпредложение устроить в демократической Литве концлагерь для беженцев - это не чей-то воспаленный бред. Это человеконенавистничество - литовская реальность и, видимо, европейское представление о демократии, правах человека.





Литва участвовала в разгроме Ирака, посылала туда своих военных. Вот теперь бумеранг вернулся в виде беженцев оттуда. Виноват, получается, опять Лукашенко? Что же, литовцы начинают захлебываться от плодов демократизации других стран. Тут за что боролись, на то и напоролись. Однако это же явно только начало. Одновременно с откровенным нацизмом в Литве, видимо, стоит ждать всплеска терроризма. Сегодня госорганы Литвы получили сообщение -за террор против мусульман последует месть.

Тут можно лишь развести руками. ЕС пропагандирует терпение к беженцам, а в Литве такое откровенное лицемерие. Или это она показывает настоящее лицо европейской демократии с привкусом нацизма? Так и хочется сказать: жизнь новых литовцев (беженцев с Ближнего Востока) имеет значение.

В Беларуси одновременно с оказываемой помощью мигрантам, бежавшим от демократичных литовцев к кровавому диктатору Лукашенко, прошли митинги против европейских методов обращения с людьми, митинги против произвола и насилия - в Минске и на месте, где погиб житель Ирака. Сначала демократизаторы уничтожили его страну и Саддама Хусейна, ему удалось уцелеть. Но в Литве оказалось, что шансов на жизнь в государстве Евросоюза у него нет.