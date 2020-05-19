В Беларуси продлен срок действия справок

Срок действия справок и документов в Беларуси продлят на три месяца. Указ сегодня подписал Президент. Такая мера позволит снизить административную нагрузку на время непростой эпидемиологической ситуации. Точный перечень таких документов в ближайшее время определит правительство.



Предполагается, что в него будут включены, в частности:





медицинскаясправкао состоянии здоровья,

паспортгражданина,

водительскоеудостоверение.

Кроме того, в перечень подлежащих продлению документов предлагается включить сертификаты продукции и услуг собственного производства, в том числе услуг банкам, небанковским кредитно-финансовым, страховым организациям.