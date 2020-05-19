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В Беларуси продлен срок действия справок

Срок действия справок и документов в Беларуси продлят на три месяца. Указ сегодня подписал Президент. Такая мера позволит снизить административную нагрузку на время непростой эпидемиологической ситуации. Точный перечень таких документов в ближайшее время определит правительство.

Предполагается, что в него будут включены, в частности:

  • медицинскаясправкао состоянии здоровья,
  • паспортгражданина,
  • водительскоеудостоверение.

Кроме того, в перечень подлежащих продлению документов предлагается включить сертификаты продукции и услуг собственного производства, в том числе услуг банкам, небанковским кредитно-финансовым, страховым организациям.

Указ затронет справки и другие документы, срок действия которых истекает с 30 апреля по 31 июля. Они автоматически будут действительны еще три месяца. Кроме сокращения визитов в госорганы, заказчики смогут избежать и финансовых расходов, связанных с оформлением.

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