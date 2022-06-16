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В Беларуси продлена скидка 10 % на социально значимые товары для тех, кому нужна поддержка
Торговые сети Беларуси продлевают скидку 10 % на социально значимые товары. Такое соглашение подписали Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Ассоциация розничных торговых сетей. Оно будет действовать до конца года. Инициативу поддержали 17 субъектов торговли. Основная цель - не допустить снижения покупательской способности незащищенных слоев населения.
Уже выдано более чем 1,3 миллиона карточек, которыми пользуются наши граждане, и сумма, на которую оказана социальная помощь со стороны торговой сети, составила уже более 10 миллионов рублей. Основная задача - помочь в этой ситуации незащищенным слоям населения, предоставить возможность подешевле купить те товары, которые сегодня составляют базовый набор.
Наталия Шаблинская, исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Беларуси: Пролонгация данного соглашения очень важна для людей. Оно было своевременно, когда мы его принимали в январе, но актуальность этой помощи социальной не исчерпана. Мы видим, как в магазинах сегодня совершаются покупки, что входит в средний чек. Являясь организованным сообществомпрофессиональнымипонимая хорошо задачи, которые стоят перед нами, мы приняли это соглашение.
Напомним, на 10 % дешевле мясо, хлеб, молоко, овощи и другие товары из перечня социально значимых могут приобрести пенсионеры, многодетные и те, чей доход в месяц меньше бюджета прожиточного минимума.
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