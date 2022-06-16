В Беларуси продлена скидка 10 % на социально значимые товары для тех, кому нужна поддержка

Наталия Шаблинская, исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Беларуси: Пролонгация данного соглашения очень важна для людей. Оно было своевременно, когда мы его принимали в январе, но актуальность этой помощи социальной не исчерпана. Мы видим, как в магазинах сегодня совершаются покупки, что входит в средний чек. Являясь организованным сообществомпрофессиональнымипонимая хорошо задачи, которые стоят перед нами, мы приняли это соглашение.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси