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В Беларуси продлена социальная скидка в 10 %

Еще на квартал в Беларуси сохранена скидка 10 % для уязвимых слоев населения. Это многодетные семьи, пенсионеры и те, чей доход не превышает бюджета прожиточного минимума. Сегодня соглашение пролонгировали в МАРТ. Перечень торговых сетей не изменился, инициативу поддержали все те же субъекты хозяйствования (их 17). Прежним остался и список товаров, на которые распространяется дисконт. Это хлеб, мука, макаронные изделия, говядина, свинина, ряд молочных продуктов, яблоки, овощи и другие.


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Очередные переговоры, которые мы вели с торговыми организациями на предмет продления скидки, были очень сложными и дискуссионными. В стране действует система ценового регулирования, которая серьезно ограничивает доходность торгового звена. Многие компании сомневались, смогут ли выдержать нагрузку. Были внесены корректировки в постановление № 713 , которые способствуют стимулированию продаж белорусской продукции и немного увеличивают доходность торгового звена. Они позволили склонить чашу весов к согласию продлить действие скидки для уязвимых слоев населения.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси

Всего за все время действия соглашения выдано более 1 700 000 дисконтных карточек, сумма социальной скидки за этот период превысила 37 миллионов рублей.

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