В Беларуси продлена социальная скидка в 10 %

Очередные переговоры, которые мы вели с торговыми организациями на предмет продления скидки, были очень сложными и дискуссионными. В стране действует система ценового регулирования, которая серьезно ограничивает доходность торгового звена. Многие компании сомневались, смогут ли выдержать нагрузку. Были внесены корректировки в постановление № 713 , которые способствуют стимулированию продаж белорусской продукции и немного увеличивают доходность торгового звена. Они позволили склонить чашу весов к согласию продлить действие скидки для уязвимых слоев населения.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси