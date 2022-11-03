В Беларуси продлена возможность оформления бумажных паспортов на машины и технику

Коллегия Евразийской экономической комиссии по предложениюРеспублики Беларусьпродлила до 15 декабря 2022 года возможность оформления в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстанепаспортов на самоходные машины и иные виды техники по единой форме, утвержденной ЕЭК, сообщили в пресс-службе комиссии.

При этом Россия со 2 ноября2022 года приступает к оформлению только электронных паспортов на эту технику. Поставить на регистрационный учет технику, которая будет ввозиться из государств ЕАЭС с "бумажными" паспортами, оформленными по единой форме, можно будет до 15 декабря.

Эта мера позволит сгладить разноскоростной переход государств-членов на оформление только электронных паспортов самоходных машин и других видов техники в Союзе.А переход на оформление электронных паспортов самоходных машин в ЕАЭС позволит создать более благоприятные условия для свободного обращения самоходных машин на едином рынке ЕАЭС.

Вместе с тем в складывающихся экономических условиях и принимаемых мерах по повышению устойчивости экономик государств ЕАЭС, включая обеспечение макроэкономической стабильности, реализация этого решения Коллегии Комиссии будет способствовать поддержанию стабильного производства названных выше видов техники.