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В Беларуси продлевают весенние школьные каникулы

Накануне, отвечая на вопросы журналистов, Александр Лукашенко заявил, что не исключает такой возможности. Но прежде такой вопрос детально проанализируют и оценят потенциальную наполняемость классов, учитывая сезонные ОРВИ и снижение посещаемости. СегодняМинистр образования собрал все предложения и доложил Главе государства. И вот решение принято. Как стало известно,каникулы продлевают на неделю.

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