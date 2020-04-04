В Беларуси продлевают весенние школьные каникулы

Накануне, отвечая на вопросы журналистов, Александр Лукашенко заявил, что не исключает такой возможности. Но прежде такой вопрос детально проанализируют и оценят потенциальную наполняемость классов, учитывая сезонные ОРВИ и снижение посещаемости. СегодняМинистр образования собрал все предложения и доложил Главе государства. И вот решение принято. Как стало известно,каникулы продлевают на неделю.



