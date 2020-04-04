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В Беларуси продлевают весенние школьные каникулы
Накануне, отвечая на вопросы журналистов, Александр Лукашенко заявил, что не исключает такой возможности. Но прежде такой вопрос детально проанализируют и оценят потенциальную наполняемость классов, учитывая сезонные ОРВИ и снижение посещаемости. СегодняМинистр образования собрал все предложения и доложил Главе государства. И вот решение принято. Как стало известно,каникулы продлевают на неделю.
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