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В Беларуси продолжается акция "Наши дети"

К марафону добрых дел подключилось Гомельское отделение Белорусского фонда мира. Поздравления от активистов приняла семья Евмененко, в которой шесть приемных и четверо своих детей. Для ребят организовали новогодний утренник, вручили сладкие подарки, семье оказали и материальную поддержку. К благотворительному мероприятию присоединились местные власти и другие общественные организации.

Благотворительная акция "Наши дети" продлится до 11 января. Новогодние поздравления прозвучат в каждом населенном пункте. В прошлом году участники благотворительного марафона вручили подарков на сумму более 1 200 000 рублей.

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