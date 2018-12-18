3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларуси продолжается акция "Наши дети"
К марафону добрых дел подключилось Гомельское отделение Белорусского фонда мира. Поздравления от активистов приняла семья Евмененко, в которой шесть приемных и четверо своих детей. Для ребят организовали новогодний утренник, вручили сладкие подарки, семье оказали и материальную поддержку. К благотворительному мероприятию присоединились местные власти и другие общественные организации.
Благотворительная акция "Наши дети" продлится до 11 января. Новогодние поздравления прозвучат в каждом населенном пункте. В прошлом году участники благотворительного марафона вручили подарков на сумму более 1 200 000 рублей.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов