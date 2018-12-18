В Беларуси продолжается акция "Наши дети"

К марафону добрых дел подключилось Гомельское отделение Белорусского фонда мира. Поздравления от активистов приняла семья Евмененко, в которой шесть приемных и четверо своих детей. Для ребят организовали новогодний утренник, вручили сладкие подарки, семье оказали и материальную поддержку. К благотворительному мероприятию присоединились местные власти и другие общественные организации.

