В Беларуси продолжается благотворительная акция "Наши дети"

Политики, бизнесмены, представители предприятий и общественных объединений с подарками отправляются в детские дома, больницы, а также в гости к многодетным и неполным семьям. Активными волонтерами акции из года в год выступают представители Белорусского фонда мира. В этом году марафон своих добрых дел они начали в агрогородке Светиловичи Ветковского района. Здесь подарки принимала многодетная семья Страдаевых. Родители воспитывают 8 своих детей. От Фонда мира все они получили сладкие подарки. Родителям же вручили денежный сертификат.



