В Беларуси продолжается благотворительная акция "Наши дети"

В канун Нового года министр здравоохранения посетил РНПЦ "Мать и дитя". Владимир Караник поинтересовался состоянием здоровья мам и вручил им подарки. Глава Минздрава отметил, что акция "Наши дети" - это хорошая и добрая новогодняя традиция, и сейчас как никогда важно проявить заботу к женщине в нелегкое и счастливое для нее время, так как рождение новых детей - приоритет государства.



К слову, новогодний подарок получил и сам перинатальный центр. Минздрав выделил средства для закупки двух новых реанимобилей, которые позволят оперативно доставлять рожениц из различных регионов страны.



