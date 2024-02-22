В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах депутатов - каковы итоги третьего дня

Мы вплотную приближаемся к главному событию этой зимы - единому дню голосования. В эти дни белорусы формируют состав Палаты представителей и местных советов депутатов.

Третий день по всей стране идет досрочное голосование. Цифры по явке будут позже. Однако уже по первым двум дням можно сказать, что она достаточно высокая. За ходом следят наблюдатели. Сегодня председатель Центризбиркома Игорь Карпенко отметил, что среди них есть и представители стран Евросоюза. Это Германия, Литва, Польша, Италия, Швеция и другие. Иными словами, несмотря на попытку дискредитировать наши выборы далеко загодя, интерес к белорусской реальности у западной публики есть. О том, как проходит досрочное голосование, на месте наблюдала и Дарья Рачко.

Выбор, который определяет будущее. Как бы громко это ни звучало.

Третий день досрочного голосования. Все идет в штатном режиме. График тот же - с полудня до 19:00 без перерыва.

Для голосования достаточно предъявить паспорт, студенческий или военный билет, водительское, пенсионное удостоверение, подходит и вид на жительство. Уже после того как получили сами бюллетени (а их количество зависит от того, где вы проживаете - это город, областной центр или населенный пункт. В Минске выдают два), в самой кабине необходимо поставить отметки. Не стоит забывать, что шанс на ошибку только один.

Приходят избиратели как пожилого возраста, так, соответственно, и очень активно участвует и молодежь. На сегодняшний день показатели: начиная от 18-летних, были такие граждане, так и самый пожилой у нас на сегодняшний день был, по-моему, порядка 86 лет. Дмитрий Хралович, председатель комиссии участка № 612 г. Минска

В школах, в университетах, общежитиях, центрах участки расположили так, чтобы удобно было всем. В Гродненской области их открыто свыше полутысячи. На Вертелишковском участке для голосования № 7 только за первые два дня бюллетени получили около 300 человек. Программы кандидатов в депутаты люди изучали заранее. А претенденты в местные советы со многими избирателями знакомы лично.

Комфортное жилье и качественные дороги, а также доступная медицина, высокий уровень образования, благоприятные условия труда - с какими бы вопросами избиратели ни шли, каждый хочет быть услышанным.





Обстановка сегодня непростая. Это сегодня подчеркнул Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Силовой блок в эти дни работает в усиленном режиме. Главная задача - защитить наших граждан и предостеречь от любых рисков.

Сегодня на полную мощность работает недавно введенная республиканская система общественного мониторинга безопасности. То есть это свыше 30 тыс. камер по всей стране, которые отслеживают обстановку. Информация стекается в оперативно-ситуационные штабы для моментального реагирования на ту или иную ситуацию, которая может возникнуть. Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси

Свой выбор сделал и председатель Центральной избирательной комиссии. Игорь Карпенко отметил, что при выборе кандидата внимательно рассматривал биографию и личность каждого. Как глава ведомства, не мог не поинтересоваться у наблюдателей - жалоб от граждан не поступало. Ждем в нашей стране еще и зарубежных.

Для всех скулящих за рубежом, что ОБСЕ не пригласили, Евросоюз не будет присутствовать, могу сказать, что 23 международных эксперта из Польши, Литвы Германии, Франции, Швейцарии, Италии уже аккредитованы в Республике Беларусь. Поэтому пусть не волнуются, из стран Евросоюза у нас также будут наблюдать. Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси

И кто бы что ни говорил, аккредитовано 294 международных наблюдателя. Наряду с теми, кто нацелен дать объективную оценку, есть и те, кто сознательно создает фейки и хочет изменить отношение белорусов к избирательному процессу. Об этом сегодня говорил с молодежью первый замглавы Администрации Президента. Максим Рыженков и сам неоднократно принимал участие в международном наблюдении. Есть что интересное рассказать.

Есть другие организации, которые действительно наблюдают за прозрачностью избирательного процесса, дают объективную оценку и выносят рекомендации. Как, например, ШОС, СНГ, которые уже прибыли в Беларусь. Исходя из своего опыта работы за рубежом, могу заверить, что в западных странах выборы не всегда проходят прозрачно и демократично. Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси

Зачем делать выбор и что бывает, когда к власти приходят незаинтересованные в развитии государства люди, говорили на зачетном разговоре.

Каким должен быть депутат? Человек с активной гражданской позицией, готовый помогать и решать проблемы, слышать своих избирателей.