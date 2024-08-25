В Беларуси продолжается эксперимент по оказанию платных медицинских услуг в выходные и праздники

В Беларуси продолжается эксперимент по оказанию платных медицинских услуг в выходные и праздничные дни. Как отмечают в Минздраве, он уже показал свою эффективность. Только с начала года услуги оказаны примерно 6 тыс. пациентов на сумму более 9 млн рублей. В проекте принимают участие 39 медучреждений, среди которых столичные и областные больницы, а также ведущие научно-практические центры. Так, в выходные и праздники в госучреждениях можно на платной основе пройти диагностику либо сделать операцию. Исключение - медицинские услуги для детей и пациентов, которые нуждаются в трансплантации.