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В Беларуси продолжается иммунизация населения
Полный курс иммунизации от COVID-19 уже получили 48 % населения Беларуси. Одной дозой охвачено почти 58 %. Точки вакцинации работают в медучреждениях, на предприятиях, в торговых центрах и метро. Получить надежный щит от вируса почти в 150 пунктах можно взрослым и детям. Юных пациентов в возрасте от 12 лет прививают не только в медучреждениях, но и в здравпунктах на базе школ.
Медики напоминают белорусам о мерах безопасности от COVID-19
Результаты мониторинга говорят о том, что сейчас преобладает штамм "омикрон". Например, в Минске цифра доходит до 80 %. С учетом эпидситуации, Минздрав не рекомендует проводить вечера встреч выпускников как в учреждениях образования, так и в общепитах из-за роста заболеваемости коронавирусом.
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