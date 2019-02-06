В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности. В соединениях и частях проводится призыв военнообязанных. Ожидается, что за это время в строй призовут около тысячи четырехсот человек. Всем им предстоит восстановить знания и навыки по воинским специальностям, а также участвовать в боевых стрельбах и учениях.