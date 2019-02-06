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В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности

В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности. В соединениях и частях проводится призыв военнообязанных. Ожидается, что за это время в строй призовут около тысячи четырехсот человек. Всем им предстоит восстановить знания и навыки по воинским специальностям, а также участвовать в боевых стрельбах и учениях.

Вчера были приведены в высшую степень боеготовности тыловые службы. На боевое дежурство заступили экипажи МиГ-29, Су-25 и вертолетов Ми-8 и Ми-24.

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