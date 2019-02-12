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В Беларуси продолжается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил страны

В эти дни подразделения артиллерийской бригады проводят боевую слаженность, отрабатываются нюансы подготовки орудий и ведения огня прямой наводкой. По условиям норматива расчеты должны поразить цель, имитирующую бронетехнику неприятеля, на дальности 800 метров.

Подразделения 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, выполнив поставленные задачи на полигоне Гожский, совершили марш с преодолением водной преграды и возвратились в пункт постоянной дислокации.

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