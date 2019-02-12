В Беларуси продолжается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил страны

В эти дни подразделения артиллерийской бригады проводят боевую слаженность, отрабатываются нюансы подготовки орудий и ведения огня прямой наводкой. По условиям норматива расчеты должны поразить цель, имитирующую бронетехнику неприятеля, на дальности 800 метров.