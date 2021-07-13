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В Беларуси продолжается массовая вакцинация - добровольцев прививают в 3-й поликлинике Минска
Массовая вакцинация продолжается в Беларуси. В эти минуты добровольцев прививают в 3-й поликлинике Минска. Напомним, процедура это бесплатная. При себе достаточно иметь паспорт или водительское удостоверение. Вакцинируют по живой очереди. В среднем ожидание составляет порядка 15 минут. К слову, после укола в поликлинике попросят задержаться еще на полчаса. Это необходимо для меднаблюдения на случай проявления побочных эффектов.
Факт
Процедуру придется повторить еще раз спустя 21 день
Медики напоминают, промежуток между компонентами может составлять от 3 недель до 3 месяцев.
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