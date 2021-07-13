В Беларуси продолжается массовая вакцинация - добровольцев прививают в 3-й поликлинике Минска

Массовая вакцинация продолжается в Беларуси. В эти минуты добровольцев прививают в 3-й поликлинике Минска. Напомним, процедура это бесплатная. При себе достаточно иметь паспорт или водительское удостоверение. Вакцинируют по живой очереди. В среднем ожидание составляет порядка 15 минут. К слову, после укола в поликлинике попросят задержаться еще на полчаса. Это необходимо для меднаблюдения на случай проявления побочных эффектов.