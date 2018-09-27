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В Беларуси продолжается мобилизация военнообязанных

В Беларуси продолжается мобилизация военнообязанных в ряды Вооруженных сил в рамках второго этапа комплексной проверки боеготовности. При подготовке к выполнению боевых задач в течение нескольких суток в соединения резерва, а также в подразделения 46-го арсенала и восьмой бригады радиационной, химической и биологической защиты поступит около 650 военнообязанных из запаса и около 20 единиц техники из государственных органов и организаций. Призывники - это мужчины из Брестской, Гомельской, Минской областей и Минска.

Кроме того, продолжается снятие с длительного хранения военной и специальной техники, а также ревизия складов и баз хранения.

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