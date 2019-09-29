В Беларуси продолжается мониторинг рейсового транспорта

В ходе мероприятий инспекторы ГАИ проверяют водителей маршруток, такси и автобусов. Тысячи нарушений в сфере пассажироперевозок - показатель низкой дисциплины автомобилистов. За 8 месяцев только в Минской области по вине водителей маршрутных транспортных средств произошло 4 ДТП, в которых 4 человека погибли и 7 получили травмы. Среди самых частых нарушений несоблюдение правил разметки, скоростного режима и игнорирование дорожных знаков.

В ГАИ также отметили, что ответственность за нарушения лежит не только на водителях, но и на руководителях компаний-перевозчиков. Как отмечают в ГАИ, основная задача не наказать, а предупредить и напомнить водителям о правилах дорожного движения и их выполнения. Продлятся мероприятия до 2 октября.